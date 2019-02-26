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Pakistan’dan Hindistan’a tehdit: "Şimdi bizim sürprizimizi bekleyin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği hava saldırısı sonrası Pakistan’dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği hava saldırısı sonrası Pakistan’dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Pakistan Ordusu Sözcüsü Tüm General Asif Ghafoor, Hindistan’ı tehdit ederek, "Şimdi bizim sürprizimizi bekleyin. Cevabımız farklı olacak, bunu kendiniz göreceksiniz" dedi.
Hindistan sabah saatlerinde Pakistan’a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. Pakistan yetkilileri de bombalanan Balakot kasabası ve civarında hiçbir altyapının zarar görmediğini ve ölü ya da yaralı olmadığını kaydetmişti. Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Hindistan’ı tehdit ederek, "Şimdi bizim sürprizimizi bekleyin. Cevabımız farklı olacak, bunu kendiniz göreceksiniz" dedi. Saldırının Pakistan için sürpriz olmadığını söyleyen Ghafoor, Pakistan uçaklarının hızlıca karşılık verdiğini ve Hindistan uçaklarının bu sebeple sadece boş arazileri bombalayabildiğini söyledi.

Tek bir enkaz yok
Ghafoor, Hindistan’ın sivil bölgeleri vurmayı hedeflediğini söyleyerek, Pakistan uçaklarını buna engel olduğunu kaydetti. Ghafoor, "Tek bir enkaz parçası bile yok. 350 ölü olduğunu, iddia ediyorlar, 10 ölü bile olsa her yer kan olur büyük cenaze törenleri düzenlenirdi" ifadelerini kullandı.

Terör saldırısından Pakistan sorumlu tutulmuştu
Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrine 14 Şubat’ta terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, Pakistan’ı suçlamış, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Saldırının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan sabah saatlerinde Pakistan’a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı.

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