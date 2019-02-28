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Pakistan’dan Hindistan’a zeytin dalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, esir Hint pilotu barış göstergesi olarak Cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.Pakistan Başbakanı İmran Han, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hint pilotun, barış göstergesi olarak Cuma günü iade edileceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, esir Hint pilotu barış göstergesi olarak Cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hint pilotun, barış göstergesi olarak Cuma günü iade edileceğini söyledi. İki ülke arasındaki gerginliği azaltma çabalarının zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Han, "Bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Han, “Pulwama saldırısı gerçekleştiğinde, 30 dakika içinde suçlandık. Pakistan’ın Hindistan’da oynayacak bir rolü olduğunu söylemiyorum ama onlardan kanıtları paylaşmalarını istedim” dedi.
“Hindistan bir şey yaparsa cevap vereceğimizi söylemiştik” diyen Pakistan Başbakanı Han, Hindistan’ın Birleşmiş Milletler şartlarını ihlal ettiğini belirtti.
Pakistan dün hava sahasına giren Hindistan’a ait 2 uçağı düşürmüş ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün yayınlanan videoda ise isminin Abhinandan olduğunu belirten pilot Pakistan’ın kendisine çok kibar davrandığını ve bundan etkilendiğini söylemişti.

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