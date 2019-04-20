Pakistan'dan İran'a protesto mektubu

Pakistan, perşembe günü Ormara'da 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İran'ın İslamabad Büyükelçiliğine protesto mektubu gönderdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İran'ın İslamabad Büyükelçiliğine protesto mektubu gönderdi.

Mektupta, teröristlerin İran topraklarında konuşlandığı buna karşın İran güvenlik güçlerinin teröristlere karşı eyleme geçmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kendilerini sınır güçlerinin üniformalarıyla kamufle eden 15-20 terörist, 18 Nisan sabaha karşı Buzi Top sahil yolunda barikat kurdu ve Ormara'dan Gwadar'a giden 3-4 otobüsü durdurarak, Pakistan ordusuna mensup 14 kişiyi öldürdü. Saldırının ardından sınır bölgesinden gelen teröristler aynı bölgeye geri döndü. İran sınırında eğitim kampları ve lojistik üsleri bulunan Beluç terör örgütlerinin merkezleri hakkında istihbarat, geçmişte İran istihbaratıyla birçok kez paylaşıldı ancak ne yazık ki şu ana kadar İran tarafı eyleme geçmedi."