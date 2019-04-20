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Pakistan'dan İran'a teröre karşı harekete geçme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran'a sınırları içerisinde bulunan teröristlere karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, perşembe günü Ormara'da 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen teröristlerin İran topraklarında olduğunu belirterek, İran'a sınırları içerisindeki teröristlere karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Pakistan'dan yayın yapan Geo TV'nin haberine göre, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Kureyşi, saldırıyı üstlenen Beluçistan Kurtuluş Cephesi (BRAS) adlı örgütün İran topraklarında eğitim ve lojistik üsleri olduğunu ifade etti.

Kureyşi, "Bu noktaları belirledik. Pakistan, İran topraklarındaki terör gruplarına karşı İran'ın harekete geçmesini bekliyor." dedi.

Pakistan'ın terör olaylarının önüne geçebilmek için İran sınırında 950 kilometre uzunluğunda tel örgü çekeceğini aktaran Kureyşi, Belucistan eyaletinin Turbat bölgesinde de güney komuta gücü kurulduğunu ifade etti.

- Pakistan'da terör saldırısı

Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, perşembe günü Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi öldürmüştü.

Saldırının sorumluluğunu üç Beluç örgütünün oluşturduğu BRAS üstlenmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de sosyal medya hesabından saldırıyı kınamıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İran'ın İslamabad Büyükelçiliğine protesto mektubu göndermişti. Mektupta, teröristlerin İran topraklarında konuşlandığı buna karşın İran güvenlik güçlerinin teröristlere karşı eyleme geçmediği ifade edilmişti.

Bu arada Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin resmi daveti üzerine yarın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

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İRAN ormara Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi

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