Pakistan'dan İran'a teröre karşı harekete geçme çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, perşembe günü Ormara'da 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen teröristlerin İran topraklarında olduğunu belirterek, İran'a sınırları içerisindeki teröristlere karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Pakistan'dan yayın yapan Geo TV'nin haberine göre, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Kureyşi, saldırıyı üstlenen Beluçistan Kurtuluş Cephesi (BRAS) adlı örgütün İran topraklarında eğitim ve lojistik üsleri olduğunu ifade etti.

Kureyşi, "Bu noktaları belirledik. Pakistan, İran topraklarındaki terör gruplarına karşı İran'ın harekete geçmesini bekliyor." dedi.

Pakistan'ın terör olaylarının önüne geçebilmek için İran sınırında 950 kilometre uzunluğunda tel örgü çekeceğini aktaran Kureyşi, Belucistan eyaletinin Turbat bölgesinde de güney komuta gücü kurulduğunu ifade etti.

- Pakistan'da terör saldırısı

Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, perşembe günü Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi öldürmüştü.