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Pakistan'dan Kaşıkçı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 22:37 | Son Güncelleme

Pakistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamaları takdirle karşıladıklarını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan, Suudi Arabistan Krallığı'nın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olanlarla ilgili başlattığı yasal süreci takdirle karşılamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Türk ve Suudi tarafların sorumluların yargı karşısına çıkarılması konusunda görüş birliğinde bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu sürecin başlaması, Suudi yargısının, sanıklar ve iş birlikçilerine karşı gerekli adımları atacağı konusunda kararlılığını göstermektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Gün içerisinde açıklama yapan Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşmıştı.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından alındığını aktaran eş-Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullanmıştı.

Eş-Şelan, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." açıklamasını yapmıştı.

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