Pakistan’dan Kasım Süleymani açıklaması

İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, olaylar için endişeli olduklarını belirtirken olası çatışmalara karşı sağduyu çağrısında bulundu.

İranlı General Kasım Süleymani’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD arasında çıkabilecek olası çatışmalar konusunda endişeli olduklarını belirtti. “Bölgenin huzuru ve barışı konusunda endişeliyiz. Tek yanlı düşünülmemeli ve toprak bütünlüğüne vurgu yapan Birleşmiş Milletler’in (BM) yasalarına uygun hareket edilmeli” açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanlığı ayrıca ülkedeki tüm partilere sağduyulu olma çağrısında bulundu.

