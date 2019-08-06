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Pakistan'dan Keşmir'e müdahale mesajı

06.08.2019 17:49 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünü kaldırma hamlesi sonrası Pakistan'dan sert açıklamalar geliyor.

Pakistanlı generaller, Keşmirlilerin yanında olduklarını ve her türlü adımı atabileceklerini ifade etti.Hindistan'ın, nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Cammu Keşmir bölgesinin özerkliğine son verme adımının ardından Pakistan ordusundan Keşmirlilere destek geldi.

Pakistanlı general Kamar Cavid Bajva Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Pakistan ordusu, Keşmirlilerin haklı mücadelesinde sonuna kadar onların yanında duruyor. Hazırız ve bu alanda yükümlülüklerimizi yerine getirmek için her şeye başvururuz" dedi. Pakistan ordusunun sözcüsü general Asif Gafur da sivil hükümetin Hindistan'ın hamlesini reddetmesini "tamamen desteklediklerini" dile getirdi. Sözcü, "Pakistan Hindistan'ın işgalini meşruşlaştırma hilelerini asla tanımadı" diye konuştu.

Konu BM'nin gündemine mi gelecek?

Keşmir gerginliği ile ilgili bir açıklama da Pakistan'ın Başbakanı İmran Han'dan geldi. İmran Han, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımak istediklerini söyledi. "Her platformda bu konuda savaşacağız. Bu konuyu Adalet Divanı'na, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne nasıl taşıyabileceğimize bakıyoruz" diye konuştu. Pakistanlı milletvekilleri de Hindistan'ın hamlesine verilecek cevabı ele almak üzere parlamentoda bir oturum düzenledi.

Keşmir'in Pakistan'ın kontrolündeki Muzaffarabad kentinde yaklaşık 500 kişi gösteri düzenledi. Başka kentlerde de gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi Keşmir'in Hindistan'ın kontrolünde olan bölgesine yönelik anayasada tanınan özel statüyü kaldırmak için bir teklif sunmuştu. Parlamentonun üst kanadında onaylanan teklif bölgenin ikiye bölünerek, doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmesini öngörüyor. Karar öncesi Hindistan on binlerce askeri bölgeye konuşlandırdı. Pazar günü güvenlik amacıyla sokağa çıkış yasağı uygulanırken o günden bu yana bölgenin iletişim ağı kesilmiş durumda.

Himalaya Dağları boyunca uzanan Keşmir, 1947'den bu yana nükleer silahlara sahip olan Hindistan ve Pakistan arasında gerilime neden oluyor. Daha önce üç kez savaşan iki ülke, bu savaşlardan ikisinde bölgede hakimiyet sağlamak için karşı karşıya gelmişti.

AFP / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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