Pakistan'dan Keşmir'e müdahale mesajı

Pakistanlı generaller, Keşmirlilerin yanında olduklarını ve her türlü adımı atabileceklerini ifade etti.Hindistan'ın, nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Cammu Keşmir bölgesinin özerkliğine son verme adımının ardından Pakistan ordusundan Keşmirlilere destek geldi.

Pakistanlı general Kamar Cavid Bajva Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Pakistan ordusu, Keşmirlilerin haklı mücadelesinde sonuna kadar onların yanında duruyor. Hazırız ve bu alanda yükümlülüklerimizi yerine getirmek için her şeye başvururuz" dedi. Pakistan ordusunun sözcüsü general Asif Gafur da sivil hükümetin Hindistan'ın hamlesini reddetmesini "tamamen desteklediklerini" dile getirdi. Sözcü, "Pakistan Hindistan'ın işgalini meşruşlaştırma hilelerini asla tanımadı" diye konuştu.

Konu BM'nin gündemine mi gelecek?

Keşmir gerginliği ile ilgili bir açıklama da Pakistan'ın Başbakanı İmran Han'dan geldi. İmran Han, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımak istediklerini söyledi. "Her platformda bu konuda savaşacağız. Bu konuyu Adalet Divanı'na, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne nasıl taşıyabileceğimize bakıyoruz" diye konuştu. Pakistanlı milletvekilleri de Hindistan'ın hamlesine verilecek cevabı ele almak üzere parlamentoda bir oturum düzenledi.