Pakistan'dan Modi'ye uçuş izni çıkmadı

Pakistan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Almanya'ya yapacağı yolculuk için hava sahası kullanma talebini reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, Hindistan tarafından 20 ve 28 Eylül'de Modi'nin Almanya seyahati için Pakistan hava sahasını kullanma talebi yapıldığını bildirdi.

Hindistan'ın hava sahası kullanma talebine olumsuz yanıt verildiğini aktaran Kureyşi, "Keşmir'deki Hindistan'ın uyguladığı baskı ve hak ihlallerini göz önünde bulundurarak talebe olumsuz yanıt verdik." dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun kurallarına göre Pakistan, Modi'nin uçuşuna izin vermek zorunda. Hindistan, Pakistan'ın kararını şikayet etme hakkına sahip bulunuyor. Şikayet kabul edilirse Pakistan para cezası alabilir.

Pakistan, 7 Eylül'de de Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in İzlanda uçuşu için yaptığı talebi reddetmişti.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Pakistan, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran kararının ardından Hindistan'a birtakım yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Bu kararların arasında Hindistan'ın uçuşlarına hava sahasını kullanma izni vermemek de yer alıyordu.