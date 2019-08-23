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Pakistan’dan, ‘Mükemmeliyet Yıldızı’- Yeniden

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

PAKİSTAN Cumhurbaşkanlığı tarafından iki ülke arasındaki ilişkilere sunduğu katkı nedeniyle 3 Türk’e devlet nişanı verilecek.

PAKİSTAN Cumhurbaşkanlığı tarafından iki ülke arasındaki ilişkilere sunduğu katkı nedeniyle 3 Türk’e devlet nişanı verilecek. İki ülkenin sağlık bakanlığı arasında yapılan işbirlikleri nedeniyle verilecek olan nişan, Pakistan’ın en büyük üçüncü onur ve sivil ödülü olarak adlandırılıyor.
Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından verilecek ödüller 23 Mart 2020'de düzenlenen tören ile takdim edilecek. Törende, T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç’a "Sitar-i-Imtiaz" madalyası, Türkiye-Pakistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da ülkenin prestijli sivil ödülü alacak.
İki ülke arasındaki işbirliği, 17 Aralık 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile imzalanan ‘Ortak Aksiyon planı ile Pakistan sağlık sistemi dönüşümünde işbirliğine’ prokolü ile başladı.
Ödül Pakistan’ın güvenliğine veya ulusal çıkarlarına, dünya barışı, kültürel veya diğer önemli kamu çabalarına özellikle değerli bir katkı yapmış bireyleri kabul ediyor. Ödül, Pakistan vatandaşları dışındaki ülkelerin vatandaşlarına da verilirken, ödül alacak isimler edebiyat, sanat, spor, tıp veya bilim gibi alanlarda önemli katkılarda bulunan insanlar arasından seçiliyor.
NELER YAPILDI?
Türkiye-Pakistan arasında ortak sağlık haftası kapsamında 10’dan fazla uzmanlık branşında 500’den fazla sağlık personeli eğitilirken 100’e yakın da ameliyat gerçekleştirildi. Çalışmaların koordinasyonu Sağlık Bakanlığı Avrupa ve Dış ilişkiler genel müdürü Dr. Selami Kılıç tarafından yürütülürken, sağlık alanında birçok konuda Pakistan’a destek verildi. Doğal afetler ve sel baskını, sağlık insan kaynaklarının planlanması, sağlık sistemi ile ilgili kapasite oluşturulmasına yönelik eğitimlerin yanı sıra laboratuvar akreditasyonları, acil yönetimi, yoğun bakım hemşirelerinin eğitilmesi, afet kontrol ve yönetimi gibi konularda destek verildi.

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