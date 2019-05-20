Pakistan’dan Suriyeli mağdurlara iftar

Suriye’nin İdlib iline bağlı Atme kasabasındaki 200 yetime toplu iftar yemeği verildi.

Suriye’nin İdlib iline bağlı Atme kasabasında yaşayan 200 yetim çocuğa Pakistan merkezli Hubeyb Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar verildi.

İftar programı için Suriye’ye gelen Hubeyb Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Han yaptığı açıklamada, “Savaşın yetim bıraktığı çocuklarla kucaklaşarak Ramazan ayını daha da anlamlandırmak için Suriye’ye geldik. Gün içerisinde 40 kadar savaş mağduru aileye nakdi yardımda bulunduk. İftarımızı ise Suriyeli yetimlerimiz ile açtık” dedi.

İHH Suriye Çalışmaları Projeler Birimi Sorumlusu Yusuf Tunç ise “Pakistan halkının Suriyeli savaş mağdurlarını unutmamış olması bizleri ümitlendiriyor. Pakistan’dan gelen misafirlerimizle gün içerisinde çeşitli yardım organizasyonları gerçekleştirdik” diye konuştu.