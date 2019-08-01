Pakistan'dan tutuklu Hint subayı için Hindistan'a teklif

Hindistan, Pakistan'da tutuklu Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'a Viyana Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde konsolosluk yardımı sağlanması için geçen hafta İslamabad yönetimine çağrıda bulunmuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar da Pakistan'ın teklifini değerlendireceklerini ve diplomatik kanallardan iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

Faysal, Hindistan Yüksek Komiserliğini resmi olarak bilgilendirdiklerini ve bu ülkeden cevap beklediklerini ifade etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Faysal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tutuklu Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'a yarın konsolosluk yardımı sağlanması amacıyla Hindistan'a teklifte bulunulduğunu belirtti.

Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme idam cezasının, Jadhav'ın tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini kararlaştırmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

