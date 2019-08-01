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Pakistan'dan tutuklu Hint subayı için Hindistan'a teklif

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 19:54 | Son Güncelleme

Pakistan'dan tutuklu Hint subayı için Hindistan'a teklif

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, tutuklu Hint subayı Kulbhushan Jadhav'a konsolosluk yardımı sağlanması için Hindistan'a teklifte bulunulduğunu bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Faysal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tutuklu Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'a yarın konsolosluk yardımı sağlanması amacıyla Hindistan'a teklifte bulunulduğunu belirtti.

Faysal, Hindistan Yüksek Komiserliğini resmi olarak bilgilendirdiklerini ve bu ülkeden cevap beklediklerini ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar da Pakistan'ın teklifini değerlendireceklerini ve diplomatik kanallardan iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

Hindistan, Pakistan'da tutuklu Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'a Viyana Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde konsolosluk yardımı sağlanması için geçen hafta İslamabad yönetimine çağrıda bulunmuştu.

- Kulbhushan Jadhav olayı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav hakkında verilen idam kararının "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi"ni ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme idam cezasının, Jadhav'ın tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini kararlaştırmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

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Hindistan Kulbhushan Jadhav Pakistan tutuklu hint subayı

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