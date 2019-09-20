Pakistan'ın 26 kentinde iklim değişikliği protestosu

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek isteyen "İklim İçin Şimdi Harekete Geç" hareketi Pakistan'ın 26 şehrinde eş zamanlı yürüyüş düzenledi.

Ülkenin başkenti İslamabad dışında Karaçi, Lahor, Peşaver, Killa Abdullah, Gilgit, Faysalabad ve Çitral gibi büyük kentlerde toplanan vatandaşlar düzenlenen yürüyüşte özellikle Pakistan için büyük tehlike arz eden susuzluk ve buzulların erimesine dikkati çekti.

Gösteriye katılan Senatör Şeri Rehman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin bir insan hakları mücadelesi olduğunu söyleyerek, "İklim değişikliği nedeniyle bölgemiz alarm veriyor. İçtiğimiz suda, denizimizde, yediğimiz yiyeceklerde havadaki toksinler bulunuyor, doğamız değişiyor. Bu yüzden küresel iklim değişikliğiyle mücadele sadece ülkemiz için değil dünya için önemlidir." dedi.

Yürüyüşe katılanlardan Pakistan'da yaşayan Amerikalı akademisyen Katie Sipra ise "Pakistan iklim değişikliğinden en çok etkilenen yedinci ülke. Maalesef iklim değişikliğini hızlandıran gelişmiş ülkeler küresel ısınmayla mücadeleyle yeteri kadar ilgilenmedikleri için Pakistan gibi daha az gelişmiş ülkeler büyük tehlike altında." diye konuştu.