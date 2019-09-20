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Pakistan'ın 26 kentinde iklim değişikliği protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

Pakistan'ın 26 kentinde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi - Senatör Şeri Rehman: - "Küresel iklim değişikliğiyle mücadele sadece ülkemiz için değil dünya için önemlidir" - Pakistan'da yaşayan Amerikalı akademisyen Katie Sipra: - "Pakistan iklim değişikliğinden en çok etkilenen yedinci ülke. Maalesef iklim değişikliğini hızlandıran gelişmiş ülkeler küresel ısınmayla mücadeleyle yeteri kadar ilgilenmedikleri için Pakistan gibi daha az gelişmiş ülkeler büyük tehlike altında"

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek isteyen "İklim İçin Şimdi Harekete Geç" hareketi Pakistan'ın 26 şehrinde eş zamanlı yürüyüş düzenledi.

Ülkenin başkenti İslamabad dışında Karaçi, Lahor, Peşaver, Killa Abdullah, Gilgit, Faysalabad ve Çitral gibi büyük kentlerde toplanan vatandaşlar düzenlenen yürüyüşte özellikle Pakistan için büyük tehlike arz eden susuzluk ve buzulların erimesine dikkati çekti.

Gösteriye katılan Senatör Şeri Rehman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin bir insan hakları mücadelesi olduğunu söyleyerek, "İklim değişikliği nedeniyle bölgemiz alarm veriyor. İçtiğimiz suda, denizimizde, yediğimiz yiyeceklerde havadaki toksinler bulunuyor, doğamız değişiyor. Bu yüzden küresel iklim değişikliğiyle mücadele sadece ülkemiz için değil dünya için önemlidir." dedi.

Yürüyüşe katılanlardan Pakistan'da yaşayan Amerikalı akademisyen Katie Sipra ise "Pakistan iklim değişikliğinden en çok etkilenen yedinci ülke. Maalesef iklim değişikliğini hızlandıran gelişmiş ülkeler küresel ısınmayla mücadeleyle yeteri kadar ilgilenmedikleri için Pakistan gibi daha az gelişmiş ülkeler büyük tehlike altında." diye konuştu.

Pakistan'ın su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sipra, "Pakistan'ın iklim değişikliği nedeniyle karşılaşacağı sorunların başında susuzluk geliyor. Pakistan bir tarım ülkesi ve su yoksa hiçbir şey üretilemez. Ülkenin kuzeyindeki dağlarda buzulların erimesiyle bu sularla yaşamını sürdüren insanlar susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe öğrencilerle birlikte katılan Pakistan Ulusal Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi Genel Müdürü Sayid Cavid Hasan da Pakistan'ın küresel ısınmadan en çok etkilenen on ülke arasında yer aldığına değinerek, "Pakistan ve Hindistan bu bölgeyi etkileyen küresel iklim değişikliği neticesinde büyük ekonomik sorunlar yaşama tehlikesiyle karşı karşıya. Burada iklim değişikliğine karşı adımlar atılsa da dünyanın bir parçasıyız ve dünyanın bir önlem alması gerek." dedi.

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için dünya genelinde bugün 5 binin üzerinde gösteri ve yürüyüş düzenleniyor.

- Seller artacak

Pakistan hükümetinin açıkladığı Ulusal İklim Değişikliği Politikası'na göre, ülke, küresel ısınma neticesinde daha kötü iklim şartlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Muson yağmurlarının artması beklenirken ülkede yaz aylarında sıcaklık seviyesi ise yükselecek. Sıcaklığın artmasıyla ülkenin en önemli nehri olan İndus'u besleyen Himalaya ve Karakurum Buzulları'nın erimesi söz konusu olacak.

Yağışlar ile buzulların erimesi arttıkça ülkede daha çok sel vakasının yaşanması da yapılan tahminler arasında. Ülke ekonomisinin başkenti Karaçi'nin de aralarında bulunduğu sahil şehirleri ise deniz seviyesinin yükselmesi ve hortum tehlikesiyle karşı karşıya.

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Anahtar Kelimeler:
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Pakistan

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