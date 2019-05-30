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"Pakistan'ın Afganistan barış sürecine katkısı önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Pakistan’ın Afganistan’daki barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu düşünüyoruz"

CİDDE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın Afganistan barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan’la önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarına hızla devam ediyoruz. Pakistan’ın Afganistan’daki barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ikili görüşmede Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bugün iki defa bir araya gelmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan barış süreci

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