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Pakistan'ın Afganistan sınırında 7 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Afganistan sınırında 7 terörist öldürüldü

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Afganistan sınırında teröristlerle girilen çatışmada 7'sinin öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralı halde ele geçirildiğini açıkladı.

Ordunun Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamaya göre çatışma, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırında yer alan Kuzey Veziristan'da meydana geldi. Sınırın Afganistan tarafından güvenlik noktasında bulunan askerlerin üzerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 7 terörist öldürülürken, 3 terörist yaralı olarak ele geçirildi.

Geçen ay da aynı bölgede bir çatışma çıkmış ve 9 terörist öldürülmüştü. Çatışmada 7 asker de hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Kuzey Veziristan

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