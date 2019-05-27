Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden iftar daveti

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, siyasetçi, yabancı misyon şefleri ve medya mensupları için iftar programı düzenledi.

Pakistan'ın kültürel çeşitliliği ve mirasının anlatıldığı "Muhteşem Pakistan" belgeselinin tanıtım töreninin ardından, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Ali Şahin'in yanı sıra Ankara'daki yabancı misyon şefleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, Pakistan topraklarının çok geniş bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, ülkesinin dünyanın her yerinden turiste çeşitli imkanlar sunabileceğini söyledi.

Ülkesinin güçlü kültürel miras, çeşitli dini ve ruhani zenginliklere sahip olduğuna işaret eden Qazi, "Öyle bir ülke ki yeşil ovaları ve etkileyici çölleri olan büyüleyici bir yer Pakistan." dedi.