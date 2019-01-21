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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi'den AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi Anadolu Ajansını ziyaret etti

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Büyükelçi Qazi'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Qazi, ülkesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Qazi, Türkiye ile Pakistan arasında kökleri tarihe dayanan bir kardeşlik bağı olduğunun altını çizerek, bunun özellikle medya aracılığıyla gelecek nesillere de aktarılmasını vurguladı.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliği konularının da ele alındığı ziyarette, bu ilişkilerin geliştirilmesi değerlendirildi.

Mutanoğlu, Pakistan'ın hem Türkiye hem de AA açısından çok değerli bir ülke olduğuna vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Pakistan medya kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

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