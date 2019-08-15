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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisinden Keşmir açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:38 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi: - "Bu kararların (Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi) Keşmir için çok kötü sonuçları oldu"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesine ilişkin kararıyla Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarının ellerinden alındığını aktararak, "Bu kararların Keşmir için çok kötü sonuçları oldu. Bu olayın Pakistan için olduğu kadar bütün dünya için de önemli olması gerekir.” dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi'nin ev sahipliğinde, elçilik binasında "Keşmir'in Kara Günü" olarak adlandırılan anma töreni düzenlendi.

Törende, Keşmir'de Hint yönetimi tarafından öldürülen çok sayıda insan için dua edildi.

Büyükelçi Qazi, burada yaptığı konuşmada, "Keşmir Kara Günü"nün bütün Keşmirliler için önemli olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesine ilişkin kararıyla Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarının ellerinden alındığını aktan Qazi, "Bu kararların, Keşmir için çok kötü sonuçları oldu. Bu olayın Pakistan için olduğu kadar bütün dünya için de önemli olması gerekir.” dedi.

- "Hindistan Keşmirlilerin ifade ve dini özgürlüklerini kısıtlıyor"

Qazi, ne zaman Keşmir ile ilgili bir problem yaşansa Hindistan'ın dikkatleri başka tarafa çekmek için sınır hattında top atışında ve silahlı eylemlerde bulunduğunu belirterek, "Bugünkü olaylarda 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti, ancak biz de etkili bir şekilde karşılık verdik." diye konuştu.

Keşmir'de şu anda sokağa çıkma yasağı olduğunu ve Hindistan'ın Keşmirlilerin ifade ve dini özgürlüklerini kısıtladığını vurgulayan Qazi, Keşmir’de Hindistan’ın yaptıkları sona erene kadar uluslararası kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Qazi, Pakistan’ın Keşmir konusunda dünyadaki birçok ülke ile iletişim halinde olduğunu aktararak, "Bu konuda esas temas halinde olduğumuz taraf Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Güvenlik Konseyi, Keşmir meselesinin garantörüdür ve devamlı temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili kararını hatırlatan Qazi, verilen sözlerin tutulması gerektiğini dile getirdi.

Qazi, Türkiye'nin her zaman Pakistan'ın ve Keşmirlilerin yanında olduğunun altını çizdi.

Törenin sonunda Keşmir'de hayatını kaybedenlerin anısına mum yakıldı.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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