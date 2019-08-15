Pakistan'ın Ankara Büyükelçisinden Keşmir açıklaması

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesine ilişkin kararıyla Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarının ellerinden alındığını aktararak, "Bu kararların Keşmir için çok kötü sonuçları oldu. Bu olayın Pakistan için olduğu kadar bütün dünya için de önemli olması gerekir.” dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi'nin ev sahipliğinde, elçilik binasında "Keşmir'in Kara Günü" olarak adlandırılan anma töreni düzenlendi.

Törende, Keşmir'de Hint yönetimi tarafından öldürülen çok sayıda insan için dua edildi.

Büyükelçi Qazi, burada yaptığı konuşmada, "Keşmir Kara Günü"nün bütün Keşmirliler için önemli olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesine ilişkin kararıyla Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarının ellerinden alındığını aktan Qazi, "Bu kararların, Keşmir için çok kötü sonuçları oldu. Bu olayın Pakistan için olduğu kadar bütün dünya için de önemli olması gerekir.” dedi.