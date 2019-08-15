Pakistan'ın bağımsızlık günü

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin ev sahipliğinde bağımsızlık günü kutlaması gerçekleştirildi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçilik konutundaki kutlamaya Pakistanlı yetkililer ve aileler, Türkiye'de okuyan Pakistanlı öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte mesajları okunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, ülkenin kurucularına fedakarlıkları dolayısıyla şükranlarını sundu.

Açıklamada, "Liderler, Pakistan’ı Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal’in vizyonlarına uygun olarak dönüştüreceklerini söyledi. Pakistanlı liderler, ayrıca Hint işgalinde bulunan Keşmir’deki en kötü baskılar ve acımasız devlet terörü için endişelerini belirtti. Pakistan liderleri, onların kendi kaderlerini belirleme mücadeleleri için Pakistan’ın siyasi, moral ve diplomatik desteklerini garanti etti." ifadeleri kullanıldı.

Etkinlikte Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği Okulu (PEISG) öğrencileri, milli şarkılardan oluşan özel gösteri sundu.