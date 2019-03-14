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Pakistan'ın e-vize dönemine geçmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

Pakistan'ın e-vize dönemine geçmesi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, 175 ülke vatandaşları için 7-10 gün içinde sonuçlanan e-vize dönemine geçmelerinin, ülkesine daha fazla turist getireceğini ve yabancı yatırımcıyı teşvik edeceğini bildirdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın başkent İslamabad'da katıldığı yeni vize rejiminin açıklandığı tören, Ankara'daki Büyükelçilik binasında canlı izlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Qazi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe eski Pakistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk'ün yanı sıra Türk misafirler, tur operatörleri ve başkentteki Pakistanlılar katıldı.

Büyükelçi Qazi, yaptığı konuşmada, hükümetin bu girişiminin, daha fazla turist çekmenin yanı sıra yabancı yatırımcıları da teşvik edeceğini belirterek, söz konusu uygulamanın Pakistan'ın yumuşak gücünü geliştirmek adına en iyi araçlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Kayatürk de bu girişim sayesinde Pakistan vizesi almanın daha kolay olacağını söyledi.

E-vize uygulaması sayesinde birçok Türk vatandaşının Pakistan'ı daha rahat ziyaret edebileceğini belirten Kayatürk, böylece Türklerin kardeş ülke Pakistan'ın doğal güzellikleri ve misafirperverliğinin tadını çıkaracağını vurguladı.

Öte yandan, etkinlikte yer alan Türk davetliler de girişimi memnuniyetle karşıladı.

Yeni vize rejimine göre e-vize ilk olarak Türkiye, Malezya, Çin, ABD ve İngiltere vatandaşlarına 8 dolar karşılığında uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Syrus Sajjad Qazi Türkiye

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