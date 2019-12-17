Pakistan'ın eski lideri Müşerref'e idam cezası

Müşerref darbeyle elde ettiği iktidarı sırasında olağanüstü hal ilan ederek, anayasayı askıya almakla suçlanıyor.Pakistan'da askeri darbe sonrasında 1999 - 2008 yılları arasında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevleri yapan eski general Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada suçlu bulunarak, idama mahkum edildi.

Sürgünde bulunan Müşerref hakkında verilen karar, geleneksel olarak ordunun yargısal dokunulmazlığı olan Pakistan'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Mahkemenin kararıyla ilk kez eski bir silahlı kuvvetler lideri ölümle cezalandırılmış oldu. Ülkenin 72 yıllık tarihinde ordu hep siyaset üzerinde etki sahibi olmuştu.

76 yaşındaki Müşerref, yurtdışında tedavi görebilmesi için hakkındaki seyahat yasağının kaldırıldığı 2016 yılından bu yana sürgünde yaşıyor. Müşerref'in İngiltere ve Dubai'de bulunduğu belirtiliyor. Avukatı Aktar Şah, eski generalin şu anda hasta olduğunu ve Dubai'de yaşadığını söyledi. Şah, temyize gitme yönünde bir karar vermediklerini aktardı.