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Pakistan’ın Muhafazakar Partisi’nden Hindistan karşıtı protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 21:01 | Son Güncelleme

Pakistan’ın muhafazakar partisi Tehreek-e-Labbaik Pakistan destekçisi yüzlerce kişi, Keşmir bölgesi üzerine yaşanan kriz sebebiyle Hindistan karşıtı protesto gösterisi düzenledi.Başkent İslamabad ve Karaçi kentlerinde Cuma namazından sonra bir araya gelen vatandaşlar Hindistan karşıtı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Pakistan’ın muhafazakar partisi Tehreek-e-Labbaik Pakistan destekçisi yüzlerce kişi, Keşmir bölgesi üzerine yaşanan kriz sebebiyle Hindistan karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Başkent İslamabad ve Karaçi kentlerinde Cuma namazından sonra bir araya gelen vatandaşlar Hindistan karşıtı pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Hükümete bir an önce Hindistan ile olan tüm diplomatik bağların koparılması için çağrıda bulunan protestocular, başta Hindistan Başbakanı Narendra Modi olmak üzere pek çok Hintli politikacının resmini yaptı.
Protestocular ayrıca uluslararası toplumun Keşmir’deki kadınların maruz kaldığı iddia edilen cinsel istismarın durdurulması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

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