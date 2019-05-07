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Pakistan'ın Pencap eyaletinde son 24 saatte 975 trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

6 kişinin öldüğü kazalarda bin 79 kişi yaralandı

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap'ta son 24 saatte çoğu motosikletlerin karıştığı 975 trafik kazası meydana geldi.

The Express Tribune'de yer alan habere göre, ülkenin Hindistan sınırında yer alan Pencap'ta son 24 saatte yaşanan kazaların yüzde 63'ü motosikletlerin karıştığı kazalar olarak kayda geçti.

6 kişinin öldüğü kazalarda bin 79 kişi yaralandı. Yaralıların 640'ı hastanede 439'u ise olay yerinde tedavi edildi.

Kazalarda yaralananların 788'inin erkek olduğu belirtilirken, en fazla kazanın eyaletin başkenti Lahor'da yaşandığı kaydedildi.

Motosikletler ülkede en çok kullanılan ulaşım aracı özelliğini taşıyor.

Pakistan İstatistik Bürosunun (PBS) verilerine göre ülkedeki motorlu taşıtların yüzde 41'i motosiklet ve günde 7 bini aşkın motosiklet trafikte yer alıyor.

Ülkede en fazla motosikletler kazaya karışıyor ve bu rakam ülkenin büyük kentlerinde günde ortalama 150 kaza olarak tespit edildi.

PBS'ye göre Pakistan, dünyada en çok motosiklet kullanılan 5'inci, en çok motosiklet satılan birinci ülke konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
Lahor Pakistan Pakistan Pencap Eyaleti

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