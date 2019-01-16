HABER

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki FETÖ okullarının TMV'ye devri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki tüm FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devir işlemleri sona erdi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı tüm okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devir işlemleri tamamlandı.

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de bugün yapılan temaslar sonucunda Anayasa Mahkemesinin aralıkta aldığı karar doğrultusunda okulların devri yapıldı.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak, TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur ve TMV Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Mustafa Özdil'in yer aldığı heyet ilk olarak Sindh Eyaleti İçişleri Bakanı Abdul Kabir Kazi ile bir araya geldi.

Pakistan Anayasa Mahkemesinin açıkladığı karar doğrultusunda FETÖ okullarını teslim almaya hazır olduklarını ifade eden heyet, daha sonra Karaçi'nin Gülşen-i İkbal bölgesinde bulunan kampüse giderek örgüte bağlı PakTürk okullarının eyaletteki tüm okullarını devraldı.

Özdil, AA muhabirine açıklamasında, eyaletlerdeki resmi temsilcilerle okulların devri için gerekli prosedürleri görüştükten sonra heyet tarafından daha sonra devir sözleşmelerinin imzalandığını söyleyerek "Kazi bize eyalet olarak TMV okullarından beklentileri olduğunu ve eyalette Türkçe öğrenimine büyük bir talep olduğunu söyledi. Biz de TMV olarak devraldığımız okullarda eğitim kalitesini yükselteceğimizi, Türkçenin yaygınlaştırılması ve Türk kültürüne yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışacağımızı ifade ettik." diye konuştu.

Pakistan Anayasa Mahkemesinin aralıkta aldığı karar doğrultusunda FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı okulların TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

TMV, kararın ardından ülkedeki okulların merkezi olan İslamabad'daki ana kampüs ile diğer okulları devralmış ardından da önce Pencap sonra da Hayber Pahtunhva eyaletindeki okulları bünyesine katmıştı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Denizde caretta caretta seferberliğiDenizde caretta caretta seferberliği
Edirne'de poşet yerine sepetEdirne'de poşet yerine sepet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaçi Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak Pakistan Pakistan'ın Sindh Eyaleti TMV TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur Türkiye Maarif Vakfı (TMV)

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

Savcıya trafikte bıçak çekip tehdit etti: Sizi keserim, delik deşik ederim

Savcıya trafikte korkunç tehdit: Delik deşik ederim!

Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

Kayseri'de kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

Kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.