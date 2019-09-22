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Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

Yunan hudut askerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildikleri iddia edilen Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen, tedavi altına alındı.

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti
  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Saçlımüsellim köyü askeri yasak bölgesinde darbedilmiş ve bitkin halde Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen buldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yunanistan'a geçmeleri sonrası kendilerini yakalayan Yunan askerinin copla dövdüğünü ve Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren düzensiz göçmenler, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAMPTA DARP İDDİASI

Düzensiz göçmenlerden Ali Rıza (42), Urduca tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeleri sonrası Yunan askerinin kendilerini yakaladığını, önce bir kampa götürüp daha sonra zorla döverek Meriç Nehri'nde bir bota bindirip Türkiye'ye gönderdiklerini ileri sürdü.

Diğer göçmen Ali Murtaza (22) ise Türk sınırında kendilerini yakalayan Türk askerinin ise günlerdir aç olan karınlarını doyurduğunu, kendilerine elbise verdiğini ve hastaneye getirdiğini ifade etti.

Ayak, diz ve vücutlarındaki darplar nedeniyle tedavi altına alınan Pakistanlı düzensiz göçmenlerin tedavileri sürüyor.

"Geri itme/push back" olarak da adlandırılan uygulamanın, son aylarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ileri sürüldü.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye göçmen

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