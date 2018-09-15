Pakistanlı 37 kaçak, İstanbul diye Sinop'a bırakıldı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren ve İstanbul diye Sinop'a bırakılan 37 Pakistan uyruklu kaçak göçmen, otogarda mahsur kaldı.

Türkiye'ye, Van üzerinden yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen, İstanbul diye Sinop Otogarı'na bırakıldı. Pakistan uyruklu kaçaklar burada bekleyişe başladı. Otogarda zor şartlarda kalan ve İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçakların üzerinde para olmadığı bu nedenle mahsur kaldıkları belirtildi.

Sinop Otogarı'nda kafeterya işletmecisi Hayrettin Bozkurt, kaçakların otogarda kaldıklarını, İstanbul'a gitmek için yardım beklediklerini belirterek, "Ama parasız kimse kimseyi de taşıyacak durumda değil. Bizler sabah bu insanlara biraz katkıda bulunduk. Karınlarını doyurduk. Ama nereye kadar. Öğlen oldu. Tekrar yemek ihtiyaçları var. Akşam olacak tekrar olacak. Bu insanların tuvalet ihtiyaçları var. Temizlik ihtiyaçları var. Her şeyden önce ben bu işin sağlık boyutuna bakıyorum. Bu kente gelen insanlar hijyenik bir ortamda mı geliyor? Bir kontrolden geçirildi mi? Bu insanların yayabileceği bir mikrop var mı? Sağlık endişemizi giderecek sağlık kuruluşlarının bilgisi var mı?" diye konuştu.

