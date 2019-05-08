Pakistanlı Asya Bibi Kanada'ya gitti

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idamla yargılandıktan sonra serbest bırakılan ve ülke çapında protesto edilen Asia Bibi'nin Kanada'ya gittiği kaydedildi.

Pakistan'da özel televizyon kanalı Geo News'in haberinde, serbest bırakılmasının ardından ölüm tehditleri alan ve yeri gizli tutulan Bibi'nin Pakistan'dan ayrıldığı belirtildi.

Haberde, Kanada'ya yapılan iltica başvurusuna ilişkin belgelerin geçen ay tamamlandığı ifade edildi.

CNN'e konuşan Bibi'nin avukatı Saiful Maluk da müvekkilinin Kanada'ya ulaştığını söyledi.

Ocak ayında Bibi'nin durumuyla ilgili açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Bibi artık özgür bir insan çünkü Anayasa Mahkemesi tarafından suçsuz bulundu. İstediği yere gidebilir ancak Pakistan'da kalmayı tercih ederse ömrünün sonuna kadar hükümet onu koruyacaktır." demişti.

- Asya Bibi davası

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan Pakistanlı Hristiyan Asya Bibi, 2009 yılından Kasım 2018'e kadar cezaevinde kalmıştı.