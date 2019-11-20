Pakistanlı çocuklar, istismara ve çocuk işçiliğine dikkat çekmek için yürüdü

Pakistanlı çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yaptıkları yürüyüşte ülkedeki çocuk işçiliği ve cinsel istismarlara dikkati çekti.

Başkent İslamabad'daki Gazeteciler Cemiyeti önündeki yürüyüşe, kentte bulunan çeşitli okullardan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Çocuk yürüyüşünün organizatörü ve Tiflee Eğitim Kurumları Müdürü Abdu Selam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke çocuklarının eğitim alamama, çocuk işçiliği, sağlıklı beslenememe ve istismara maruz kalma gibi birçok sorunla mücadele ettiğini söyledi.

Yürüyüşün çocukların ulaşamadığı temel haklara dikkat çekmek için düzenlendiğini kaydeden Selam, "Amacımız halkta çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak. Ülkemizde 6-16 yaş arası milyonlarca çocuk hiç okula gitmemiş. Bu çocukların büyük kısmı şu an çocuk işçi olarak çalışıyor." diye konuştu.

Eğitim altyapısının da geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Selam, "Pakistan çocuklarının birçok sorunu var. Yeterli ve sağlıklı beslenememe, eğitim imkanlarına ulaşamama ve çocuk işçilik bunların başında geliyor." dedi.