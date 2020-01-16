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  4. Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek

Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek

Pakistan'daki gazeteci meslek örgütleri, Mısır'da AA ofisine baskın düzenlenmesi ve çalışanların gözaltına alınmasını kınadı.

İslamabad/Ravalpindi Ulusal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şekil Karar yaptığı açıklamada gazetecilerin gözaltına alınmasının kaygı yaratan bir gelişme olduğunu belirterek, "Sadece baskın değil, 4 AA çalışanının gözaltına alınması da medya camiası adına kaygı verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

AA çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Karar, "Mısır polisini gelecekte de bu tarz adımları atmama konusunda uyarıyoruz." dedi.

Pakistan Federal Gazeteciler Sendikasından (PFUJ) Başkan Navaz Raza ve Genel Sekreter Suheyl Afzal Han imzasıyla yapılan açıklamada ise AA ofisine yapılan baskının basın özgürlüğüne müdahale olduğunun altı çizildi.

Gözaltına alınanların serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Pakistanlı gazeteciler, özgür basını susturmak için atılan bu hukuk dışı adım karşısında meslektaşlarının yanındadır. Gazeteci kardeşliği bu tarz korkakça adımlarla sindirilemez." ifadesi kullanıldı.

- Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmamıştı.

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AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınması Pakistan

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