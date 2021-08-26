Pakistanlı kadın TikTok videosu çekerken cinsel istismara uğruadı! Polis yüzlerce erkeğin peşinde

Korkunç olay, Pakistan'ın bağımsızlık günü olan 14 Ağustos'ta meydana geldi, ancak birkaç gün sonrasına kadar rapor edilmedi. Polis günler sonra yaptığı açıklamada TikTok videosu çekerken bir kadının cinsel saldırıya uğradığını, havaya fırlatıldığını ve kıyafetlerinin yırtıldığını söyledi.

İKİ POLİS AÇIĞA ALINDI

Polis merkezi, şu ana kadar toplam 66 şüphelinin tespit edildiğini ve sorgulanmak üzere alındığını, iki polis memurunun da olayla ilgili ihmali olduğu iddiasıyla açığa alındığını doğruladı.

''ÇIPLAK KALDIM HAVAYA FIRLATILDIM''

Kimliği açıklanmayan kadın, Cumartesi günü 400 yüz kadar erkekten oluşan bir kalabalık kendisine saldırdığında Lahor kentindeki bir parkta çekim yaptığını ve kendisine yüzlerce erkeğin saldırdığını ifade ederek şöyle konuştu: Çıplak kaldım, kıyafetlerimi paramparça ettiler. Birkaç kişi bana yardım etmeye çalıştı ama kalabalık çok büyüktü ve beni havaya fırlatmaya devam ettiler.

Olayla ilgili haberler Pakistan'da tepkiye ve öfkeye neden oldu. Kadınlara yönelik düzenli olarak saldırganlık ve şiddet raporlarının olduğu bir ülkede kadınların özgürlüğü ve güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı. Kadın hakları örgütleri faillerin yakalanması ve en yüksek cezaya çarptırılmasını talep etti.

''HER PAKİSTANLI UTANMALI''

Pakistan Halk Partisi Başkanı Bilawal Butto Zerdari, olayın "Toplumumuzdaki bir çürümeye işaret eden her Pakistanlıyı utandırması" gerektiğini söyledi.

Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve Pakistanlı kullanıcılar olaya karışan erkeklere karşı yasal işlem ve hatta ölüm cezası talep etti.

