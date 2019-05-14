Pakistanlı kadınları Çin'de sattığı iddia edilen Çinli çete yakalandı

Raporda yer alan diğer bir iddiaya göre Pakistanlı kadınlar 1,8 milyon ile 3,5 milyon Pakistan rupisi (78 bin ile 150 bin lira) gibi ücretleri ödeyen Çinlilerle tanıştırılıyor.

Yerel medyanın ulaştığı istihbarat raporuna göre, kadınlar sahte evliliklerle kandırılıp Çin'e götürüldükten sonra burada fuhuşa ya da organ ticaretine zorlanıyor.

Evlenerek Çin'e giden Pakistanlı kadınların kötü muamele, fuhuşa zorlanma ve organlarının satılması gibi iddialarla Pakistan'a geri dönmeleri üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından başlatılan operasyonlar sonucunda Lahor, İslamabad, Faysalabad ve Ravalpindi'de yakalanıp gözaltına alınan 11 Çinli tutuklandı.

Çetenin anlaştığı Pakistanlı kişiler, fakir kadınları Çinlilerle evlenme konusunda ikna ediyor ve bu kadınların listesini çıkarıyor. İkna olan kadınlara çetenin Çin'deki elemanları tarafından evlenmek isteyen erkeklerin fotoğrafları gönderiliyor.

Kadın, fotoğraftaki kişiyle evlenmeyi kabul ederse Çinli çeteye yardım eden Pakistanlılar 50 bin ile 70 bin Pakistan rupisi (2 ile 3 bin lira) arasında para alıyor.

Pakistanlı kadınlarla evlenmek için Pakistan'a gelen Çinli erkek ise burada ayarlanmış evlerde kalıyor ve tüm düğün masraflarını ödüyor.

Çetenin, Pakistanın fakir Hristiyan mahallelerinde de gezerek Çin'de sadece Budistlerin değil Hristiyanların yaşadığını anlattığı da iddia edildi.

Çetenin, bazı Çinli erkekleri de Müslüman olduğu yalanıyla kadınlarla tanıştırıp Müslüman kadınları da tuzağa düşürdüğü ifade ediliyor.

Çete tarafından Çinli erkeklerle evlendirilen kadınların sayısının yaklaşık 90 olduğu ve bu kadınların bir kısmının Çin'de fuhuşa zorlandıklarını, şiddet gördüklerini ve organlarının satılması tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldığını belirten FIA, çetenin kadınların ailelerini de tehdit ettiğini, "Çete üyeleri, eşinden ayrılıp Pakistan'a dönen bir kadın için 2 milyon Pakistan rupisi (86 bin lira) ödediklerini ve bu paranın kadının babası tarafından geri ödenmesi gerektiğini söyledi. Çete, ödeyemiyorlarsa kadının fuhuş yapması ya da organını satmasını istedi." ifadeleriyle açıkladı.