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Pakistanlı kızlar, turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

İZMİR'de düzenlenen ve 40 ülkeden 82 takımın buluştuğu First Lego League Open International Champions organizasyonuna cadı kıyafetleri ile katılan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan Pakistanlı Revolution X takımı dikkat çekti.

Pakistanlı kızlar, turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen ve 40 ülkeden 82 takımın buluştuğu First Lego League Open International Champions organizasyonuna cadı kıyafetleri ile katılan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan Pakistanlı Revolution X takımı dikkat çekti. Astronotlar için özel bir giysi tasarlayan ekip, kıyafetleri ve sadece kızlardan oluşan ekipleriyle kadınların güçlü, yaratıcı ve cesur olduğu mesajını vermek istediklerini belirtti.
Fuarizmir'de, 40 ülkeden 82 takımın robot turnuvaları ve etkinlikler için bir araya geldiği First Lego League Open International Champions başladı. Pakistan’dan gelen ve toplamda 10 kız öğrenciden oluşan Revolution X takımı üyeleri ise 'Uzay Serüveni' teması kapsamında bir proje ile organizasyona katıldı. Ekip astronotların bir kemik hastalığı olan osteoporoz hastalığına yakalanmamaları için dış iskelet kıyafeti üretti. Takım üyelerinden 15 yaşındaki Misha Asım projelerini anlatarak, "Bu projede araştırdığımız konu bir kemik hastalığı olan osteoporoz. Bu hastalığa çözüm olarak rahat, hafif ve uzay dostu malzemelerle bir dış iskelet yaptık. Bu, uzun süre görev yapan astronotlar için çok yararlı. Bu yaptığımız iskelet onların kemiklerini düzgün şekilde tutuyor, duruşlarını dengeliyor" dedi.
'CADI ŞAPKALARINI GİYEREK BİR DEVRİM YARATIYORUZ'
Dikkat çeken kıyafetlerinden bahseden takım üyesi Asım, "Mor yaratıcılığı yansıtan bir renk, biz de çok yaratıcı insanlar olduğumuz için kıyafetlerimizi bu renkte seçtik. Eski zamanlarda, güçlü ve cesur kadınlara cadı denirdi. İsmimiz Revolution X (Devrim X) olduğu için, biz bu cadı şapkalarını giyerek bir devrim yaratıyoruz. İnsanlara cadı denilen kadınların kötü değil, zeki kadınlar olduğunu söylüyoruz" dedi.
Takımın koçluğunu yapan Aniqa Masroor ise, "Takım koçu olarak benim görevim 8 ayda kızların yeni çözümler ve fikirler üretmesine yardımcı olmak. Onların bilim insanı gibi çalıştıklarını görmek çok güzel bir duygu. Onlar da ürettikleri çözümlerin uygulandığını görmek konusunda çok heyecanlı. Pakistan'da kadınlar teknoloji konusunda aktif değil. Bilimsel ve yenilikçilik konusunda kendilerini fazla geliştirmiyorlar. 15 yaşında 10 kızdan oluşan bir takım oluşturmak bir mesaj aslında. Kızların çok yaratıcı, yenilikçi, mantıklı ve eleştirel düşünen insanlar olduğunu ve birçok şey yapabileceklerini göstermek istedik. Umudumuz çok fazla çünkü onlar en iyisini yapabilecek derecede yetkin kızlar. Yaratıcılığı yansıtan mor kıyafet giyerek dünyada bir fark yaratmak istediler. Cadı şapkaları da bu değişimin sihirli bir şey olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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Pakistanlı kızlar, turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdiPakistanlı kızlar, turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdiPakistanlı kızlar, turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdiPakistanlı kızlar, turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdi

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