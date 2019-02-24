Pakistanlı milletvekilinden Hindistan'a ziyaret

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Milletvekili Rameş Kumar Vankvani, Hindistan'da düzenlenen bir festival çerçevesinde Hint yetkililerle bir araya geldi.

Vankvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uttar Pradeş Eyaletinde yer alan Prayagraj'da düzenlenen Kumbh Mela Festivaline Hindistan'ın daveti üzerine katıldığını söyledi.

Hindistan'daki temasları sırasında bir ara Başbakan Narendra Modi ile kısa bir görüşme yaptığını ifade eden Vankvani, daha sonra Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldiğini belirtti.

Rameş Kumar Vankvani, görüşmede Swaraj'ın iki ülkenin "pozitif yönde" hareket etmesi gerektiğini söylediğini aktararak, "Kendisine Hindistan ve Pakistan'daki liderliğin bölgedeki krizi sona erdirebileceğini belirttim." dedi.

İki ülke arasında daha önce yaşananlardan ders çıkartılması gerektiğine işaret eden Vankvani, iddiaların ve suçlamaların Pakistan'a ne de Hindistan'a bir getirisinin olmadığını ifade etti.

Vankvani, Hint yetkililere; İslamabad'ın, Keşmir'in Pulwama bölgesinde 14 Şubat'ta düzenlenen 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyla hiç bir ilgisi olmadığını söylediğini belirtti.

Pakistan Adalet Hareketi Milletvekili Vankvani, "Swaraj'a, Mahatma Gandi ve Muhammed Ali Cinnah'ın miraslarını ileriye taşımak için Hindistan ve Pakistan'ın görüşmelerde bulunması gerektiğini ifade ettim." dedi.

