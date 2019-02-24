HABER

Pakistanlı milletvekilinden Hindistan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Pakistan Adalet Hareketi Milletvekili Rameş Kumar Vankvani, Hindistan'da düzenlenen festival kapsamında Hint yetkililerle görüştü

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Milletvekili Rameş Kumar Vankvani, Hindistan'da düzenlenen bir festival çerçevesinde Hint yetkililerle bir araya geldi.

Vankvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uttar Pradeş Eyaletinde yer alan Prayagraj'da düzenlenen Kumbh Mela Festivaline Hindistan'ın daveti üzerine katıldığını söyledi.

Hindistan'daki temasları sırasında bir ara Başbakan Narendra Modi ile kısa bir görüşme yaptığını ifade eden Vankvani, daha sonra Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldiğini belirtti.

Rameş Kumar Vankvani, görüşmede Swaraj'ın iki ülkenin "pozitif yönde" hareket etmesi gerektiğini söylediğini aktararak, "Kendisine Hindistan ve Pakistan'daki liderliğin bölgedeki krizi sona erdirebileceğini belirttim." dedi.

İki ülke arasında daha önce yaşananlardan ders çıkartılması gerektiğine işaret eden Vankvani, iddiaların ve suçlamaların Pakistan'a ne de Hindistan'a bir getirisinin olmadığını ifade etti.

Vankvani, Hint yetkililere; İslamabad'ın, Keşmir'in Pulwama bölgesinde 14 Şubat'ta düzenlenen 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyla hiç bir ilgisi olmadığını söylediğini belirtti.

Pakistan Adalet Hareketi Milletvekili Vankvani, "Swaraj'a, Mahatma Gandi ve Muhammed Ali Cinnah'ın miraslarını ileriye taşımak için Hindistan ve Pakistan'ın görüşmelerde bulunması gerektiğini ifade ettim." dedi.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
17 yaşındaki milli dansçı Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı17 yaşındaki milli dansçı Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden polis memuru, memleketine uğurlandıHayatını kaybeden polis memuru, memleketine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan Rameş Kumar Vankvani

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Bir kar tatili haberi daha!

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.