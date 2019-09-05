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Pakistanlı öğrenciler Büyükelçi Yurdakul'la buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Türkiye Bursları ile Türkiye'de üniversite okumaya hak kazanan Pakistanlı öğrenciler, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul ile bir araya geldi

Türkiye Bursları alarak Türkiye'de yüksek öğrenim yapmaya hak kazanan 114 Pakistanlı öğrenci, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile bir araya geldi.

Türkiye'ye gitmeden önce Büyükelçilikte ağırlanan öğrencilerle yapılan buluşmaya, Yurdakul'un yanı sıra Eğitim Müşaviri İlhami Ayrancı, Türkiye Maarif Vakfı Pakistan Direktörü Selahattin Batur ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan Temsilcisi Gökhan Umut katıldı.

Yurdakul, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, bu yıl burs verilen öğrenci sayısının 114 olduğunu hatırlatarak, "Bu burslar bir yatırım ancak finansal yatırımlar değil, gelecekte meyvelerini toplayacağımız ve ilişkilerimizi güçlendirecek olan insana yatırım." dedi.

Öğrencilerin, kendilerini Türkiye'de evlerinde hissedeceğini belirten Yurdakul, "Siyasetçilerin sık sık Pakistan-Türkiye ilişkilerine yönelik söylediği sözlerin boş sözler olmadığını tecrübe ederek göreceksiniz. Bu yatırımla ilişkilerimiz daha da güçlenecek ve dostluğumuzun kökleri daha da derine inecek." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin sona ermesiyle öğrencilerin ailelerinin düşüncelerini de alacağını belirten Yurdakul, şöyle devam etti:

"Aktif olun ve Türk arkadaşlarınızla ilişkilerinizi güçlü tutun. Her Türk'ün Pakistan'la ilgili güzel fikirleri vardır ama sizin sayenizde 5 bin kilometre uzakta Pakistan'ı gözlemleme imkanı bulacaklar. Onlara Türkiye'nin her zaman Pakistan'ın yanında olduğu gibi Pakistan'ın da Türkiye'nin yanında olduğunu gösterin. Yaşayacağınız zorluklar karşısında bu bursları sağlayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile bizimle ya da kendi ülkenizin temsilcilikleriyle irtibata geçin."

Buluşmada söz alan bursiyerlerden Meryem Han, Erciyes Üniversitesinde eğitim alacağını belirterek, "Bu benim başvurduğum ilk burstu ve yaşadığım bir trajedinin ardından gerçekleşti. Ben oğlumu kaybettim ve onu kaybettikten sonra yaptığım ilk iş, bu bursa başvurmaktı ve kabul edildim. Bu bursun verdiği umutla iki aydır içinde olduğum depresyondan çıktım. İnşallah Türkiye rozetimle ülkeme dönüp veterinerlik görevimi yerine getirmek istiyorum." diye konuştu.

- "Hedefim Yurdakul gibi bir Büyükelçi olmak"

Muhammed Huzeyfe de çok sevdiği Türkiye'de okuyacak olmayı hayal bile edemediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Derslerde okuduğumuz Türkiye ve İstanbul'u geçen sene gezme imkanım oldu. Gezmeyi bile hayal edemediğim ülkede şimdi 5 yıllık bir eğitim sürecine başlıyorum. İstanbul Üniversitesinin kapısı önünde dururken babam burada nasıl okuyacağımı araştırdı ve Türkiye Bursları sitesi karşımıza çıktı. Birçok Pakistan okulundan kabul almış olmama rağmen Türkiye Bursları'na seçilmem sonrası babam, 'Hiçbir şey düşünme, Türkiye'ye git.' dedi. Şimdi Türkiye'de uluslararası ilişkiler alanında eğitim alacağım. Eğitimimi tamamlayıp Yurdakul gibi bir büyükelçi olmak istiyorum. Kendisi benim rol modelim."

Buluşmada öğrencilere Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alan Pakistanlı öğrencilerin deneyimlerini anlattığı bir film izletilirken öğrencilere, alışma sürecinde yardımcı olması için rehber dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan Türkiye Bursları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

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