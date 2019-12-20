Pakistanlı ressam eserlerini Nilüfer’de sergiledi

Pakistanlı ressam Haleem Khan Bareach, deri üzerine yaptığı resimlerini Nilüfer Belediyesi Yeraltı Sanat Galerisi’nde sergiledi. .

Uludağ Üniversitesi’ndeki akademik çalışmaları için iki yıldır Bursa’da yaşayan Pakistanlı sanatçı Haleem Khan Bareach’in eserleri Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki Yeraltı Sanat Galerisi’nde izlenime açıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, sanatçı Haleem Khan Bareach ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, böylesine özel bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Zafer Yıldız, “Bu tür sergiler ufkumuzu açıyor. Nilüfer’in aydınlık yüzü 2020 yılında da devam edecek. Nilüfer farkını bundan sonraki süreçte de göreceksiniz. Sanat faaliyetlerimizi halkın her kesimiyle buluşturacağız ve sanatçılarımızın eserleri bizlere yol gösterici olacak” dedi.

Haleem Khan Bareach da eserlerine ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Figür ve soyut çalışmaların yer aldığı sergi ilk günden büyük ilgi gördü. Pakistanlı sanatçı Haleem Khan Bareach’in deri üzerine karışık teknikle yaptığı 43 eserinden oluşan sergi 19 Ocak 2020 tarihine kadar gezilebilecek.

