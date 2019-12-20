MAGAZİN

Pakistanlı ressam eserlerini Nilüfer’de sergiledi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 11:51 | Son Güncelleme

Pakistanlı ressam Haleem Khan Bareach, deri üzerine yaptığı resimlerini Nilüfer Belediyesi Yeraltı Sanat Galerisi’nde sergiledi.

Pakistanlı ressam Haleem Khan Bareach, deri üzerine yaptığı resimlerini Nilüfer Belediyesi Yeraltı Sanat Galerisi’nde sergiledi. .
Uludağ Üniversitesi’ndeki akademik çalışmaları için iki yıldır Bursa’da yaşayan Pakistanlı sanatçı Haleem Khan Bareach’in eserleri Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki Yeraltı Sanat Galerisi’nde izlenime açıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, sanatçı Haleem Khan Bareach ile çok sayıda sanatsever katıldı.
Serginin açılışını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, böylesine özel bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Zafer Yıldız, “Bu tür sergiler ufkumuzu açıyor. Nilüfer’in aydınlık yüzü 2020 yılında da devam edecek. Nilüfer farkını bundan sonraki süreçte de göreceksiniz. Sanat faaliyetlerimizi halkın her kesimiyle buluşturacağız ve sanatçılarımızın eserleri bizlere yol gösterici olacak” dedi.
Haleem Khan Bareach da eserlerine ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.
Figür ve soyut çalışmaların yer aldığı sergi ilk günden büyük ilgi gördü. Pakistanlı sanatçı Haleem Khan Bareach’in deri üzerine karışık teknikle yaptığı 43 eserinden oluşan sergi 19 Ocak 2020 tarihine kadar gezilebilecek.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Köftecide "Ekmek Arası Tiyatro"Köftecide "Ekmek Arası Tiyatro"
İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecekİzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye talebi

Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye talebi

Çorum'da 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi

Çorum'da 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi

Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı

Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.