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Pakistanlı sevgilisiyle tartışan Faslı genç, Haliç'te intihara kalkıştı

20.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Haliç'te bugün hareketli anlar yaşandı. Pakistan uyruklu sevgilisiyle tartışan Faslı bir genç, Haliç Metro Köprüsü'nde intihar etmek istedi. Ekiplerin ikna çabası sırasında aranan Pakistanlı kadın gelmeyi reddedince, genç bir kez daha intihara kalkıştı. Hızlı bir şekilde harekete geçen ekipler, sinir krizi geçiren genci yakaladı.

Pakistanlı sevgilisiyle tartışan Faslı genç, Haliç'te intihara kalkıştı

İstanbul'da, sevgilisi ile tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren Fas uyruklu Abderrahmane El Azar (28), Haliç Metro Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu.

Abderrahmane El Azar'ın denize atlayacağını fark eden güvenlik görevlileri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. El Azar için Haliç'te deniz botlarıyla önlem alındı.

Polis ekipleri yaklaşık bir saat Abderrahmane El Azar'ı ikna etmeye çalıştı. Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen sevgilisi de arandı. Sevgilisi otelde çalıştığını söyleyerek gelmeyi kabul etmeyince, El Azar bir kez daha köprüden atlamaya girişiminde bulundu.

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İtfaiye ekiplerinin hızlı hareket etmesiyle, El Azar köprüden indirildi. Sakinleşmesi için bir süre beklendikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Fas Pakistan
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