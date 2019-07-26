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Pakistanlılar çöplerini "balıklara" atacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi’de çöp kutusu kullanımına karşı halkı teşvik etmek ve bilinçlendirmek için deniz canlıları şeklinde dev çöp kutuları dizayn edildi.Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi, sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla boğuşuyor.

Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi’de çöp kutusu kullanımına karşı halkı teşvik etmek ve bilinçlendirmek için deniz canlıları şeklinde dev çöp kutuları dizayn edildi.
Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi, sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla boğuşuyor. Dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak anılan Karaçi’de halkın çöpleri yere atmaması için yeni bir çalışmaya başlandı. İskan Koruma Müdürlüğü, Karaçi’de çöp kutusu kullanımına karşı halkı teşvik etmek ve bilinçlendirmek için deniz canlıları şeklinde dev çöp kutuları dizayn etti.
Henüz kentin sokaklarına yerleştirilmemiş çöp kutularını sosyal medya üzerinden görenler, kirlilikle mücadele girişimini olumlu karşıladı.

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