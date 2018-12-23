HABER

Pakistanlılar ve Afganların kriket keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

ÇALIŞMAK için Türkiye'ye gelen Pakistanlılar ve Afganlar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriketi de unutmadı, spor kültürlerini Türkiye'ye taşıdı.

Pakistanlılar ve Afganların kriket keyfi

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) ÇALIŞMAK için Türkiye'ye gelen Pakistanlılar ve Afganlar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriketi de unutmadı, spor kültürlerini Türkiye'ye taşıdı.
Sultangazi'deki tuz depolarının yanında boş bir arazi her hafta sonu kriket karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Pakistanlı ve Afganistanlı işçiler, orijinali pahalı olduğu için tenis topunu bandajlayarak kriket topu haline getiriyor ve ülkelerinin rengine boyadıkları sopalarla kriket oynuyorlar.

İZLEYENLER TUTTUĞU TAKIMA DESTEK VERİYOR
Öncelikle iki takım lideri öne çıkarak oyun için gerekli olan 11'er oyuncu seçiyor. Oyuncular belirlendikten sonra oyunun 'atıcı' ve 'vurucuları' belirleniyor. Kısa bir ısınmanın ardından oyun başlıyor. Kriket maçını izleyenler ise her sayıdan sonra tezahürat yapıp tuttuğu takıma destek veriyor.

"KRİKET OYNAYACAĞIMIZ BİR MEYDAN İSTİYORUZ"
4 yıldır Türkiye'de yaşayan Pakistanlı Zeeshan Shehzada (20) kriket oyununun Pakistan'da çok yaygın olduğunu söyledi. Afgan uyruklu Habib Afkan (23) ise, "Kriket futbol gibi dünyadaki en iyi oyundur. Kriket malzemeleri ülkemizden geliyor. Haftada sadece bir gün tatilimiz var. Tatil günümüzde de buraya gelip kriket oynuyoruz. Bizi merakla izleyenler de ne oynadığımızı bize çok soruyorlar. Bazen Zeytinburnu'nda bazen de Bağcılar'da kriket oynuyoruz. Biz kriket oynayacağımız bir meydan istiyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

Pakistanlılar ve Afganların kriket keyfiPakistanlılar ve Afganların kriket keyfiPakistanlılar ve Afganların kriket keyfiPakistanlılar ve Afganların kriket keyfi

PARTNERKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlarKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlar
Datça'da, 'Hastanemize doktor istiyoruz' kampanyasıDatça'da, 'Hastanemize doktor istiyoruz' kampanyası
Özel sporcuların başarıları gururlandırdıÖzel sporcuların başarıları gururlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.