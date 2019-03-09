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Pakistan’ta feci kaza: 5 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir inşaat sahasındaki asansörün düşmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.Pakistan’ın Karaçi kentinde 6 işçi inşaat halindeki bir binaya cam levhası takarken inşaat asansörü 11’inci kattan düştü.

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir inşaat sahasındaki asansörün düşmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde 6 işçi inşaat halindeki bir binaya cam levhası takarken inşaat asansörü 11’inci kattan düştü. Olay sonucu 5 işçi olay yerinde yaşamını yitirirken bir ağır yaralanan bir işçinin de molozların altında çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı aktarıldı. Kaza hakkında açıklama yapan hastanenin Genel Müdür Seemin Jamali, yaralı işçinin durumunun ağır olduğunu teyit etti. Yetkili tarafından yapılan açıklamada, asansörün kabloların kötü durumda olduğu ve düzeneğin sadece 3 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Polisin olay hakkında soruşturmayı devam ediyor. Öte yandan, sahadaki güvenlik önlemlerinin alındığını kontrol etme sorumluluğu Sindh Yapı Denetim Kurumu da sahaya çağrıldı.

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