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Pakize Suda öldü mü, yaşıyor mu? Pakize Suda hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir? Pakize Suda kaç yaşında, nerelidir?

27.05.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakize Suda öldü mü, yaşıyor mu sorusu gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sağlık durumu araştırılıyor. Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda sağlık durumu merak ediliyor. Dilara Elagözlü, geçtiğimiz aylarda 'akıl geriliği' teşhisi konulan teyzesi 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar!

Pakize Suda öldü mü, yaşıyor mu? Pakize Suda hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir? Pakize Suda kaç yaşında, nerelidir?

Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın ölüp ölmediği araştırılıyor. Pakize Suda öldü şeklinde çıkan haberlere yeğeni Dilara Elagözlü cevap verdi. Dilara Elagözlü, geçtiğimiz aylarda 'akıl geriliği' teşhisi konulan teyzesi 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte Pakize Suda'nın sağlık durumu...

PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

Dilara Elagözlü sosyal medya hesabında "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

"GAYET MUTLU"

Dilara Elagözlü "Teyzem yaşıyor. Bundan nemalanan birileri var ve teyzemde sevilen biri olduğu için sosyal medyada bu tür şeyler çıkınca hemen paylaşılıyor. Teyzemin Alzheimer hastalığı ileri derecede. Muğla’da özel bir Alzheimer merkezinde portakal bahçeleri içinde 3 bakısı var sıkıntısı yok. Tabi ki çocuk gibi bakılıyor. Gayet mutu gayet iyi sürekli annem Ayşe Suda ile gidiyoruz devamlı yanına’ dedi.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda Habertürk Gazetesi'nde ve pek çok gazetede köşe yazarlığı yapmıştı. 17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Pakize Suda’nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

PAKİZE SUDA HASTALIĞI NEDİR?

2016'da ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir sonraki yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetmişti.

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda 'akıl geriliği' ile gündeme gelmişti. Artık hiçbir şeyi hatırlamayan Suda'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi. Öte yandan mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.

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