Paksoy kardeşler davasında savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı

İstanbul Beyoğlu’nda Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun 10 yıl önce apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esasa hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı sanık Can Paksoy’un ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini, sanık Mahmut Emre Paksoy’un ise beraatini talep etti.

Boston Üniversitesi’nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu (24), 2010 yılında Paksoy Holding’in veliahtları Can ile Mahmut Emre Paksoy’un oturduğu Beyoğlu’ndaki 10 katlı binanın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu. Erköseoğlu’nun ölü bulunmasına ilişkin Paksoy kardeşlerin ‘Kasten öldürme’ suçundan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada cumhuriyet savcısı celse arasında esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Sosyal paylaşım sitesinde arkadaş oldukları kaydedildi

Mütalaasında suç tarihinden önce sanık Can Paksoy ile Sinem Erköseoğlu’nun sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olduklarını belirten cumhuriyet savcısı, suç tarihinde sanık Can Paksoy ile maktul Sinem Erköseoğlu’nun barda karşılaştıklarını, sohbetin ilerleyerek taraflar arasında samimiyetin oluştuğunu ve akabinde maktulün sanık Can Paksoy ve diğer sanık Mahmut Emre Paksoy tarafından kullanılan ikamete kendi rızasıyla gittiğini kaydetti.

İntihar etti algısı oluşturulmak istendi

Binanın 8. katında bulunan odada maktul ile sanık Can Paksoy arasında fiziki yakınlaşmanın yaşandığının belirtildiği mütalaada, yakınlaşmanın akabinde taraflar arasında tespit edilemeyen bir sebeple tartışma çıktığı ve sanık Can Paksoy’un maktulün başının arka kısmına künt bir cisimle vurduğu ya da tartışma sırasında mağdurun almış olduğu alkolün de etkisiyle yere düşerek başını sert bir yere çarptığı akabinde sanık Can Paksoy’un mağdur ile aralarında geçen cinsel ilişkiyi kamufle etmek amacıyla iç çamaşırını ters giydirerek, tek başına giyilmesi oldukça güç olan elbiseyi kolları sokulmaksızın giydirerek, intihar ettiği algısını oluşturmak suretiyle kalmakta olduğu odanın penceresinden aşağıya attığı ifade edildi. Yüksekten düşme neticesinde öldüğü belirtildi

Adli Tıp Kurumu’nun raporuna yer verilen mütalaada, maktulün kafasının arka kısmında meydana gelen yaralanmanın yere çarpma sırasında meydana gelmesinin mümkün olmadığı ancak düşme sürecinde kafa arka kısmının sert bir yüzeye çarpması veya künt bir cisimle vurmak suretiyle meydana gelmiş olabileceği, bunların ayrımının yapılamayacağı belirtildi. Mütalaada yer verilen otopsi raporunda ise iç kanama sonucu meydana gelen ölümün yüksekten düşme neticesinde oluşan vücut travmasından ötürü meydana gelmiş olduğu ve maktulün yüksekten düşme neticesinde öldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

İntihar etmesine ilişkin neden bulunamadığı kaydedildi

Mütalaada, sanıkların maktulün iradesi dahilinde intihar ettiği yönünde savunma yapmalarına karşın suç tarihinde işsiz olan maktulün olaydan 2 gün sonra bankada işe başlayacağı ve suç tarihinde arkadaşının nişan merasimine katıldığı ifade edildi. Suç tarihinde annesinden boşanmış olan babasının bir başkasıyla nişan merasiminin olduğunu belirtildiği mütalaada, maktulün nişan merasimine katılamadığı ve babasının bir başkasıyla olan ilişkisini bilmekte olduğu, bu durumu olgunlukla karşılamadığı ve psikolojisini bozarak intihar etmesine neden olabilecek mahiyette ciddi bir neden bulunmadığı kaydedildi. Sanık Can Paksoy’un kaçamak cevaplar verdiği belirtildi

Sanık Can Paksoy’un birbiriyle uyumsuz ve toplanan delillere aykırı savunmalarına itibar edilemeyeceğinin belirtildiği mütalaada, savunmasını olayların odağında olmama ve şüpheyi üzerine çekmeme içgüdüsüyle yaptığının anlaşıldığı belirtildi. Sanığın dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporundan sonra maktul ile birliktelik yaşadığını kabul ettiğinin belirtildiği iddianamede, rapora kadar kaçamak cevaplar verdiği ve sonrasında savunmasını değiştirme nedeninin dosyaya gönderilen kesin delil niteliğindeki rapora uydurma çabası olduğu ifade edildi.