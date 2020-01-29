Paksoy kardeşlerin avukatından müebbet isteyen savcı hakkında suç duyurusu

Nazlı Sinem’im ailesinin yargılamayı etkilemeye çalıştığı öne sürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çektiği fotoğraflara da yer verilen dilekçede, savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasından saatler sonra bir haber sitesinde ‘Yıllar sonra adalet gelecek mi - Katledilen Nazlı Sinem’in davasında kritik gelişme - Katiller adaletten kaçmasın istiyoruz’ isimli haberde Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun annesi Ferah Kural ile babası Ergün Erköseoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’a teşekkür ettiği belirtilerek, Mahkeme Heyeti üzerinde kamuoyu baskısı oluşturulmaya çalışıldığı ve ‘Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçunun işlendiği ileri sürüldü.

Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun intihar etmesini gerektirecek bir durum olmadığının anlatıldığı mütalaaya karşın dilekçede, Erköseoğlu’nun anne ve babası boşandıktan sonra intihara teşebbüs ettiği ve mahkemede dinlenen 3 tanık beyanı doğrultusunda ABD’de eğitim alıp döndükten sonra iş hayatında umduğunu bulamadığı için umutsuz ve mutsuz olduğu, cep telefonunda bulunan fotoğraflarda olay günü herkesin eğlendiği bir ortamda ağladığının görüldüğü kaydedildi.

Tanık ifadelerinde geçmemesi ve dosyadaki delillere rağmen savcının, “Taraflar arasında tespit edilemeyen bir nedenle tartışma çıktığı, tartışma esnasında sanık Can’ın, maktulün başının arka kısmına künt bir cisimle vurduğu ya da tartışma sırasında mağdurun almış olduğu alkolün de etkisiyle yere düşerek başını sert bir yere çarptığı” iddiasının gerçeği yansıtmadığının belirtildiği dilekçede, Can Paksoy ile Nazlı Sinem Erköseoğlu arasında cinsel ilişki yaşanmadığı Adli Tıp Raporu ile sabit olmasına rağmen, savcının cinsel ilişkinin saklandığını iddia ettiği belirtildi.