"Pala Dayı" mesleğini 56 yıldır azimle sürdürüyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kalp pili takılan "Pala Dayı" lakaplı, doğuştan engelli 74 yaşındaki İsmet Erkan, çırak olarak başladığı ayakkabıcılık mesleğini 56 yıldır sürdürüyor.

Çocuk yaşlarda bir süre çobanlık yapan Erkan, 18 yaşında bir ayakkabıcı ustasının yanına çırak olarak girdi.

Burada 2,5 yıl çalışan ve zamanla mesleğin inceliklerini öğrenen Erkan, ilçe merkezinde açtığı 6 metrekarelik dükkanında, 56 yıldır müşterilerinin ayakkabılarını tamir edip boyuyor.

Erkan, elinden geldiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

- "Meslek artık ölmeye başladı"

İsmet Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabıcılık mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Gücü yettiği sürece mesleğini sürdürmeye devam edeceğini aktaran Erkan, "2,5 sene usta yanında çalıştıktan sonra dükkan açtım. Bugüne kadar da mesleğimi sürdürdüm. Çalışmayı seviyorum." dedi.

Erkan, ayakkabıcılığın günden güne teknolojiye yenik düştüğünü ifade ederek, "Doğuştan engelliyim. Aynı zamanda kalp piliyle yaşıyorum. Meslek artık ölmeye başladı. Önem veren yok, biz de vakit geçiriyoruz. İşimi severek yapıyorum." diye konuştu.

