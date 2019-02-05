HABER

"Pala Dayı" mesleğini 56 yıldır azimle sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kalp piliyle yaşamına devam eden "Pala Dayı" lakaplı, doğuştan engelli İsmet Erkan, çırak olarak başladığı ayakkabıcılık mesleğini yarım asırdan fazla süredir yapıyor - İsmet Erkan: - "2,5 sene usta yanında çalıştıktan sonra dükkan açtım. Bugüne kadar da mesleğimi sürdürdüm. Çalışmayı seviyorum"

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kalp pili takılan "Pala Dayı" lakaplı, doğuştan engelli 74 yaşındaki İsmet Erkan, çırak olarak başladığı ayakkabıcılık mesleğini 56 yıldır sürdürüyor.

Çocuk yaşlarda bir süre çobanlık yapan Erkan, 18 yaşında bir ayakkabıcı ustasının yanına çırak olarak girdi.

Burada 2,5 yıl çalışan ve zamanla mesleğin inceliklerini öğrenen Erkan, ilçe merkezinde açtığı 6 metrekarelik dükkanında, 56 yıldır müşterilerinin ayakkabılarını tamir edip boyuyor.

Erkan, elinden geldiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

- "Meslek artık ölmeye başladı"

İsmet Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabıcılık mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Gücü yettiği sürece mesleğini sürdürmeye devam edeceğini aktaran Erkan, "2,5 sene usta yanında çalıştıktan sonra dükkan açtım. Bugüne kadar da mesleğimi sürdürdüm. Çalışmayı seviyorum." dedi.

Erkan, ayakkabıcılığın günden güne teknolojiye yenik düştüğünü ifade ederek, "Doğuştan engelliyim. Aynı zamanda kalp piliyle yaşıyorum. Meslek artık ölmeye başladı. Önem veren yok, biz de vakit geçiriyoruz. İşimi severek yapıyorum." diye konuştu.

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Karadenizli balığı tünele sokacakKaradenizli balığı tünele sokacak
Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayakkabıcı ustası İsmet Erkan Kalp pili Meslek

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da köpeğe tecavüz etmek isteyen kağıt toplayıcısını mahalleli tekme tokat dövdü

Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: Seçim günü 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın

Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Gaziantep'te 3 kişiyi öldüren damat adliyeye böyle getirildi

3 kişiyi öldüren damat adliyeye böyle getirildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasına yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.