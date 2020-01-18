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  4. Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 01:29 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'DA elindeki pala ile bir restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov (33) paniğe neden oldu.

Yılmaz OKUR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - BAYRAMPAŞA'DA elindeki pala ile bir restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov (33) paniğe neden oldu. Bağırarak restorandaki malzemeleri kıran şahıs ikna edilemeyince polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki restoranda yaşandı. Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen Milen Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pala ile restorana daldı. Aniden restorandaki malzemeleri kırmaya başlayan Bahchevanov panik yarattı. Müşteriler aniden kendilerini restorandan dışarıya atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bahchevanov'un tekrar etrafa saldırması üzerine polis ateş açarak saldırganı bacağından vurdu. Bu sıralarda çıkan arbedede bir bekçi de kolundan yaralandı.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bahchevanov, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahchevanov doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri restorandaki müşterilerden bilgi alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bahchevanov'un sağlık sorunları olduğu iddia edilirken olayı neden işlediği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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