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'Pala Sabri'nin lideri olduğu fuhuş çetesine operasyon!

13.09.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen "Pala Sabri" lakaplı Sabri Ç.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

'Pala Sabri'nin lideri olduğu fuhuş çetesine operasyon!

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Beyoğlu ve Beşiktaş'ta faaliyet gösteren, Taksim Gezi Parkı olaylarında eylemcilere palayla saldıran "Pala Sabri" olarak anılan Sabri Ç.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne eş zamanlı baskın düzenlendi.

Sabri Ç.'nin Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bulunan gece kulübü pansiyon, kuaför salonları ve market işlettiği, burada zorla tutulan geneli Fas uyruklu kadınları özel araçlarla pansiyonlardan aldırıp, gece kulüplerine sevk ederek yine yabancı uyruklu erkeklerle fuhuş yapmaya zorlandıkları belirlendi.

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62 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Gece kulüplerine baskın düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, zorla tutulan ve çoğunluğu Fas uyruklu olan 62 mağdur kadın ise polis ekiplerince koruma altına alındı.

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken 'borç listesi' detayıFuhuş operasyonunda dikkat çeken 'borç listesi' detayı

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Örgüt lideri Sabri Ç'nin yurtdışında olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
fuhuş
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