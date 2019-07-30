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'PALALI SABRİ'NİN KUZENİNİN VURULMA ANI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

*"Palalı Sabri", kuzeni Ziver Çelebi'nin (33) vurulması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla aranıyor.

*"Palalı Sabri", kuzeni Ziver Çelebi'nin (33) vurulması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla aranıyor.

İSTANBUL,(DHA)
ŞİŞLİ'de kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi, kuzeni Ziver Çelebi'nin (33) vurulması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla aranıyor. Olayda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, polisin Palalı Sabri'yi arama çalışmaları devam ediyor.
Şişli, Yayla Mahallesi'nde 5 Temmuz 2019 tarihinde evine girmek üzere olan Ziver Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, kendisini kuzeni "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin vurdurduğunu iddia etmişti. Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ziver Çelebi'nin, Sabri Çelebi ile birlikte bir eğlence mekanı işlettiği, daha sonra Ziver Çelebi'nin Sabri Çelebi'nin yanından ayrılarak Faruk İ. ile başka bir mekan işletmeye başladığı, bu nedenle de aralarında husumet çıktığı belirlendi. Ziver Çelebi'nin poliste verdiği ifadesinde "Bu husumet sonrasında ortağım Faruk İ. vuruldu. Ondan sonra Sabri Çelebi beni defalarca arayarak tehdit etti." dediği öğrenildi.
Polis yaptığı çalışmalar sonucu yaralama olayına karışan Mehmet Kadri Y.(25), Ferhat D.(19), Mustafa B.(20) ve Mahsun T.'(20)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerden Ferhat D.'nin daha önce iki kişiyi Ziver Çelebi'nin vurulması için ikna etmeye çalıştığı, ancak kabul etmedikleri için dövdüğü, onlarda bulunan 1000 lirayı gasp ettiği öğrenildi.
Şişli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili halen yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Ziver Çelebi'nin vurulma anı
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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