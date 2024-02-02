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'Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Son dakika haberi: Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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