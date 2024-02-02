'Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada
Mynet Haber
26 dakika önce
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Son dakika haberi: Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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