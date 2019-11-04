HABER

Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Sinop'ta balıkçı ağlarına takılan az miktardaki palamut, tanesi 40 liradan satışa sunuldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta avlanan az miktardaki palamut, tanesi 40 liradan satışa çıkarıldı.

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana balıkçılar Karadeniz'de istedikleri palamudu bulamazken, az miktarda avlanan balığın fiyatı da her geçen gün artıyor.

Hamsi bolluğunun yaşandığı Sinop açıklarında avlanan palamutlar, kentteki tezgahlarda tanesi 40 liradan alıcı buluyor.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avcılığı yönünden çok kısır bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Palamut azlığının fiyatlara da yansıdığını anlatan Tuncer, "Kasa kasa yerine tane tene avlanan palamut bu sezon çok değerli oldu. O nedenle fiyatların tavan yapması doğal. Çünkü yok denecek seviyede bir palamut avcılığı var. İlerleyen süreçte fiyatlar daha da artabilir." diye konuştu.

Tuncer, "Şu an en ucuz balık hamsi. Kilogramı 5 liradan başlayan fiyatlardan satılıyor. Yine istavrit 10 liradan satılıyor. Vatandaşlarımız daha çok bu balıkları tüketsin." dedi.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
Mersin, karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptıMersin, karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptı
Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıÇorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçılık Karadeniz Ömer Tuncer palamut sinop

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

Avcılar’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklandı

Dehşet evi! Oğlu ve annesinin gözü önünde katledildi

Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

FETÖ davalarında kritik kararlar

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.