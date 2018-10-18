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"Palamut avcılığı son bir haftadır azaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, son bir haftadır açıldıkları denizden az miktarda palamutla dönüyor - Akçaoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Palamut avcılığı son bir haftadır azaldı. Denizde balık olsa dahi az miktarda avlanıyor. Palamut mola verdi fakat önümüzdeki günlerde tekrar hareketleneceğini düşünüyoruz"

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, son bir haftadır açıldıkları denizden az miktarda palamutla dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en iyi palamut sezonunu geçirdiklerini fakat son bir haftadır beklenen seviyede balık avlanmadığını söyledi.

Balıkçılığın hava koşullarıyla bire bir bağlantılı olduğunu vurgulayan Karakaş, "Olumsuz hava koşulları balıkçılığı direkt etkiliyor. Buna bağlı olarak palamut avcılığı son bir haftadır azaldı. Denizde balık olsa dahi az miktarda avlanıyor. Palamut mola verdi fakat önümüzdeki günlerde tekrar hareketleneceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Karakaş, balık fiyatlarının denizden gelen ürünle bağlantı olarak değiştiğine işaret ederek, "Şu an için avcılık az fakat fiyatlar afaki bir artış göstermedi. Tezgahlarda palamudun tanesi iriliğine göre 10-12 lira, hamsinin kilogramı 7 lira, mezgitin 20 lira, istavritin 15 lira, çinekobun 30 lira, barbunun 18 lira. Lüferin tanesi ise 20 lira." ifadelerini kullandı.

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Akçakoca Düzce

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