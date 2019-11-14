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Palamut avlanamadı, fiyatlar yüksek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de, 1 Eylül'de av yasağı sona erdi ancak balıkçıların büyük umut bağladığı palamut, yeterince avlanamadığı için tezgahlarda yer almadı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 1 Eylül'de av yasağı sona erdi ancak balıkçıların büyük umut bağladığı palamut, yeterince avlanamadığı için tezgahlarda yer almadı. Geçen yıl tane fiyatı 10 liraya kadar düşen palamut, bu sezon beklenenin aksine çok az avlanması nedeniyle tanesi 30 ila 50 liradan satılıyor.

Çanakkale'de, 'Vira Bismillah' diyerek 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, palamutta şu ana kadar umduklarını bulamadı. Balıkçılar, bu durumu havaların ve deniz suyunun yeterince soğumamasına bağlıyor. Geçen yıl tanesi 10 liraya kadar düşerek hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldüren palamut, az avlanınca da tanesi 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatla satılıyor. Palamutun fiyatı, havanın durumuna ve avlanan balık oranına göre her gün değişkenlik gösteriyor. Ancak 30 liranın altına düşmüyor.

'PALAMUTU BU SENE ASKIYA ALDIK'

Umdukları gibi bir balık sezonu geçirmediklerini belirten balıkhanede 31 yıllık esnaf Engin Tunç (53), "Havalar sıcak ve ılıman gidiyor. Kasım ayındayız. Sıcaklıklar hala 20 derecenin üstünde. Suların soğuk olmaması balığın göç yollarını etkilemiş olabilir. Ama bu sezon palamut olmadı diye, seneye de palamut olmayacak diye bir şey yok. Daha önceki senelerde palamut vardı. Palamutun bol olması diğer balık fiyatlarını da düşürüyor. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Bu sene palamut yok ama hamsi, istavrit, sardalya bol. Palamut fiyatları yüksek. 30 ile 50 lira arasında tanesi. Bu saatten sonra fiyatlar düşmez. Tahmin ediyoruz ki bu sene palamut balığı Karadeniz'de havyar tutmadı. Umutlarımız artık seneye kaldı. Vatandaşlarımız diğer balıklardan yiyebilir. Hamsi boyutuna ve ebatına göre 20-25 lira, istavritte 20-25 lira civarında. Sardalye 15 lira. Lüferin kilosu 100 ile 120 lira arasında değişiyor. Palamutu bu sene askıya aldık. İnşallah seneye bol palamut bekliyoruz" dedi.

'BU SENE MAALESEF PALAMUT YOK'

Çanakkale Balık Hali esnafı Melih Kayıkçı ise, sezonun bekledikleri gibi başlamadığını belirterek, "Palamut olmadı. Lüfer fiyatları yüksek başladı. Lüferin kilosu 110 lira, palamudun tanesi 45-50 lira. Geçen sene palamutların tanesini 10 liraya, 12.5 liraya sattık. Bu sene maalesef palamut yok. Havaların ve suların soğumamasının yanı sıra bilinçsiz avlanma da balık sezonunu etkiliyor. Geçen sene balık çok kırıldı" diye konuştu.

Balık halinde hamsi 20, sardalya 15, istavrit 25, çinekop 60, tekir 50, deniz çipura 50, deniz levrek 50 liradan satılıyor.

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