HABER

Palamut balıkçıları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak: - "Palamut, sezonun daha başında olmamıza karşın yüzümüzü güldürdü"

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamutla döndü.

Av yasağının sona ermesinin ardından 1 Eylül'de denize açılan balıkçıların yüzü, palamut bolluğu ile güldü.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bereketli başladığını söyledi.

Karadeniz'in tamamında palamut avcılığı yapıldığını anlatan Bayrak, Sinop ve çevresinde denize açılan balıkçıların limana kasaları dolu döndüklerini dile getirdi.

Avlanan balıkların bir kısmının Sinop'ta satışa sunulduğunu ifade eden Bayrak, şöyle devam etti:

"Arz fazlası dediğimiz palamutlar ise kasalandıktan sonra ülkenin farklı şehirlerine gönderildi. O anlamda palamut, sezonun daha başında olmamıza karşın yüzümüzü güldürdü. İnşallah giderek artan bir avcılığı olacak. Çünkü Sinop'tan, Hopa'ya kadar her yerde palamut avcılığı yapılıyor. Balıkçılarımız da limanlara boş dönmüyorlar."

Balıkçı Orhan Karadeniz ise şu an yaşanan balık bolluğundan memnun olduklarını vurgulayarak "Ağlarımız palamut ile doldu. Sezon böyle devam ederse hem biz bol kazanç sağlayacağız hem de vatandaş ucuz ucuz balık tüketecek." dedi.

Sinop'ta, tezgahlarda palamudun tanesi 4 liradan satışa sunuluyor.

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
Sınıra askeri sevkiyatSınıra askeri sevkiyat
İYİ Parti Denizli il yönetimi istifa ettiİYİ Parti Denizli il yönetimi istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Orhan Karadeniz palamut sinop Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali B

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.